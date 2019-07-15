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جماهير الجزائر تؤكد أن فلسطين القضية الأولي لدي الأمة "شاهد"

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 108
جماهير الجزائر تؤكد أن فلسطين القضية الأولي لدي الأمة "شاهد"

انتشرت لقطات تظهر مشجعين جزائريين يهتفون لفلسطين ، مما أثار إعجاب العديد من النشطاء، الذين اعتبروا أن القضية الفلسطينية ما زالت القضية الأولى لدى الأمة العربية.

هتفت الجماهير الجزائرية، التي ساندت منتخبها في مباراته ضد نيجيريا في القاهرة، لفلسطين.
فيما أظهرت لقطات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فرحة الفلسطينيين بتأهل منتخب الجزائر إلى نهائي كأس أمم أفريقيا.
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