جماهير الجزائر تؤكد أن فلسطين القضية الأولي لدي الأمة "شاهد"

انتشرت لقطات تظهر مشجعين جزائريين يهتفون لفلسطين ، مما أثار إعجاب العديد من النشطاء، الذين اعتبروا أن القضية الفلسطينية ما زالت القضية الأولى لدى الأمة العربية.

هتفت الجماهير الجزائرية، التي ساندت منتخبها في مباراته ضد نيجيريا في القاهرة، لفلسطين.

فيما أظهرت لقطات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فرحة الفلسطينيين بتأهل منتخب الجزائر إلى نهائي كأس أمم أفريقيا.

اقرأ أيضا : حماس: الصغار المجتمعين في ورشة المنامة لن يهزمونا أبدا

هتافات الجماهير الجزائرية لفلسطين خلال المباراة في كأس أمم إفريقيا. pic.twitter.com/cpxWPFh2w2 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 14, 2019

الفرحه في فلسطين لمنتخب الجزائر تكاد تكون الاجمل في العالم .

الشعب الفلسطيني يعتبر ان منتخبه قد وصل النهائي

الف مبروك الجزائر #الجزائز_نيجيرياpic.twitter.com/tjmrlxV3nR — Palestine Alqadi (@ALQadiPAL) July 14, 2019