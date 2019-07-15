جماهير الجزائر تؤكد أن فلسطين القضية الأولي لدي الأمة "شاهد"

انتشرت لقطات تظهر مشجعين جزائريين يهتفون لفلسطين ، مما أثار إعجاب العديد من النشطاء، الذين اعتبروا أن القضية الفلسطينية ما زالت القضية الأولى لدى الأمة العربية.
هتفت الجماهير الجزائرية، التي ساندت منتخبها في مباراته ضد نيجيريا في القاهرة، لفلسطين.
فيما أظهرت لقطات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فرحة الفلسطينيين بتأهل منتخب الجزائر إلى نهائي كأس أمم أفريقيا.
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هتافات الجماهير الجزائرية لفلسطين خلال المباراة في كأس أمم إفريقيا. pic.twitter.com/cpxWPFh2w2— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 14, 2019
الفرحه في فلسطين لمنتخب الجزائر تكاد تكون الاجمل في العالم .— Palestine Alqadi (@ALQadiPAL) July 14, 2019
الشعب الفلسطيني يعتبر ان منتخبه قد وصل النهائي
الف مبروك الجزائر #الجزائز_نيجيرياpic.twitter.com/tjmrlxV3nR
فلسطينيون يحتفلون بتأهل الجزائر إلى نهائي كان 2019 pic.twitter.com/bUDoDiKVyf— EL BILAD - البلاد (@El_Bilade) July 15, 2019