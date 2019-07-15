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مدرس ذبح زوجته و أولاده الأربعة بالفيوم

منذ 43 دقيقة
عدد القراءات: 94
مدرس ذبح زوجته و أولاده الأربعة بالفيوم

سلم مدرس نفسه للقسم بعد قتله زوجته واولاده الاربعة، اليوم الاثنين، بمنطقة برج الملكة بالمسلة، بمحافظة الفيوم، عن أن سبب الحادث هو خلاف بينه وبين تجار أثار.

 قالت التحريات، أن المتهم قام بضرب الضحايا بألة حادة على رؤسهم تبين أنها ساطور، كما تبين أن الزوجة تدعى "ك ج ر"٣٤سنة، أ خ ف" 13 سنة، و"آ خ" 8سنوات، و"م خ ف" 4 سنوات، و"ت خ ف" سنة ونصف.
 
 و أن المتهم نفذ جريمته بسبب خلافات بينه وبين تجار آثار، وتبين أنهم قاموا بتهديده بقتل زوجته أبنائه، فقرر هو تنفيذ الجريمة قبل أن يصلوا إليهم، ويسلم نفسه بعدها.

وأكدت التحريات وجود جثة الزوجة والطفلة الرابعة على سرير بإحدى حجرات النوم، وإلى جوارهما على سرير أخر جثتا الطفلتين  الثانية والثالثة، وعثر على جثة الطفل على سرير إحدى حجرات النوم الأخرى.

وتبين أنهم مصابين بجروح قطعية وكسر بعظام الجمجمة، كما عثر على الساطور ملطخ بالدماء ملقى بأرضية حجرة النوم الأولى.

وتوجه ممثل النيابة العامة إلى منزل المتهم لمعاينة الجثث، ونقلت الجثث إلى مستشفى الفيوم العام لتشريحها وكتابة التقرير الطبي النهائي.

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