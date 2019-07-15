مصرع 3 أشخاص بينهم طالب من أوائل الثانوية العامة وأصابة 9آخرين بأسيوط

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لقي 3 أشخاص مصرعهم بينهم طالب من أوائل الثانوية العامة ، فيما أصيب 9 آخرين، اليوم الاثنين 15 يوليو2019، إثر حادث تصادم سيارتين ميكروباص وتوكتوك.

وتلقي محافظ أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة يفيد بتصادم سيارتين ميكروباص وتوك توك أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين.

وبينت التحريات وقوع التصادم بين سيارتين ميكروباص رقم “3197 ي ط ا”، و”2497 ى ي ج”، ومركبة “توك توك”.

ونقل الإسعاف المصابين إلى المستشفى، وهم: أحمد أبو الوفا صلاح 20سنة من القوصية، ومحيى الدين أبو حسيبة صلاح 53 سنة، ومحمود أسامة نعيم عبد الحميد 20سنة في غيبوبة تامة، ومحمد يوسف أحمد محمود 45سنة من الحبالصة، ورفيع محمد سيد كامل 19سنة، وأحمد فرغلي محمد 18سنة، ومحمد أحمد فرغلي 18سنة،

ويذكر أن المصاب الأول "أحمد" طالب الثانوية العامة الذي حصل بالأمس على مجموع 98% لفظ أنفاسه الأخيرة.

وتم نقل جثماني راتب عبد الفهيم فهمي 55 سنه من القوصية، وصلاح عبد الرحمن أحمد 73سنة بمنفلوط، إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام.

وتحرر محضر بالواقعة.