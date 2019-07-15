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لجنة أطباء السودان المركزية: عربة قوات الدعم السريع دهست 4 من أسرة واحدة

منذ 2 ساعة
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لجنة أطباء السودان المركزية: عربة قوات الدعم السريع دهست 4 من أسرة واحدة

أكدت لجنة أطباء السودان المركزية ، اليوم الإثنين ، علي حسابها بموقع التواصل "تويتر" ، أن قوات عربة تابعة لقوات الدعم السريع قامت بدهس أسرة كاملة ما أسفر عن وفاة 4 أفراد منها.
وقالت اللجنة :" نؤكد بأن الاعتداءات التي حدثت بالأمس في مدينة السوكي واليوم يتحمل مسؤوليتها المجلس العسكري ومليشياته كما أن تحقيق العدالة كاملة لن يسقط بالتقادم".

وأضافت " أنه امتداداً لهمجية قوات الدعم السريع دهست عربة تتبع لهذه المليشيا أسرة كاملة في مدينة أمدرمان توفى على إثر ذلك (٤) منهم، نحتسبهم عند الله شهداءً، لهم الرحمة والمغفرة".

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