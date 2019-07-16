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الجزولي: أزمة السودان أعقد من يحلها طرفان

منذ 2 ساعة
عدد القراءات: 153
الجزولي: أزمة السودان أعقد من يحلها طرفان

أجاب الدكتور "محمد علي الجزولي" رئيس حزب دولة القانون والتنمية، على تساؤلات الثوار بشأن صمتهم عما يحدث في السودان، من اتفاقات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، قائلاً: لقد اخبرنا تحالف التغيير في اجتماع جمعنا بهم برفضنا التام لهذا الحوار الثنائي لحل أزمة بلد أعسر واعقد من أن يحلها طرفان.


وأضاف الجزولي: لقد بلغنا رئيس المجلس العسكري في لقائنا معه رفضنا التام لنكوص المجلس عن وعوده بالوقوف على مسافة واحدة من كل القوى السياسية والمجتمعية وخيانته لعهده الذي قطعه بتحقيق التوافق السياسي، مُشيرًا إلى أن الصراع بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير يكشف عن درك سحيق واهتمامات وضيعة اختزلت فيها أعظم ثورة !! 


واتهم القيادي في تحالف تيار الشريعة قوى الحرية والتغيير بأنها تريد الانفراد بتعيين المدنيين بمجلس السيادة وكل مجلس الوزراء وترفض حتى التشاور مع المجلس العسكري الذي يزعم أنها شريكته و المجلس العسكري يريد حصانة لأعضائه تحميهم من المحاسبة، مُتسائلاً، هل تصدقون هذه هي المعركة بصورتها الوضيعة؟

واختتم رئيس حزب دولة القانون والتنمية تصريحاته قائلاً: المعركة بين انفراد قحت "الحرية والتغيير" بالسلطة وتمسك العسكري بالحصانة لا تعنينا في شيء ولا تعني شباب الثورة ولا أسر الشهداء ولا محمد احمد المسكين الذي لا يجد آمنا ولا طعاما ولا دواء، مؤكدًا على أنهم سينتظرون لرؤية ما يخرج به صراع الثيران على حلبة السلطة ثم يتم اتخاذ الإجراءات والمواقف ما يتناسب مع مبادئ وقيم حزبه.
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