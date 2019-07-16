نصرة الشريعة: نرفض السلوك البربري في التعامل مع متظاهري السوكى

استشهد مواطن سوداني وأصيب آخرون في أحداث مدينة "السوكي" بولاية سنار أول أمس الأحد، بعد اعتداء قوات الدعم السريع عليهم خلال تظاهرات للمعارضة السودانية.

يأتي ذلك في ظل حالة عدم استقرار التي توجد في السودان، بعدما فشل المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات بالبلاد، من التوصل لاتفاق بشأن تسليم السلطة.

وتعليقًا على ما حدث أصدر تيار نصرة الشريعة ودولة القانون بيانًا بشأن ما حدث في مدينة السوكي، من اعتداء بعض قوات الدعم السريع على المواطنين العزل والمحتجين سلمياً بعد أن قامت بمداهمة السوق والمراكز الشبابية بالمدينة.



وأضاف نصرة الشريعة في بيانه: لقد ساءنا ما بلغنا من أحداث مدينة السوكي بولاية سنار من اعتداء إن هذا التصرف يدل على أننا لم نتخلص بعد من الهمجية في تعامل بعض القوات النظامية مع المواطنين - إذ حلت علينا قوات الدعم السريع التي كثرت الشكوي منها وتصرفاتها التي تدل على أنها قوات غير مؤهلة تأهيلاً يجعلها حامية للقانون ملتزمة به - هذه الهمجية هي نفسها التي ثار بسببها وعليها الشعب السوداني، وقدم في سبيل إسقاطها الدموع والدماء.



وتابع تيار نصرة الشريعة ودولة القانون بيانه مؤكدًا على رفضهم لهذا السلوك البربري الذي تعاملت به هذه القوات مع مواطني السوكي ونحمل المجلس العسكري، الذي كان عليه الاستفادة من درس مجزرة فض الاعتصام، مسؤلية كل قطرة دم سفكت جراء هذه الأحداث، كما طالب بإلحاق ملف هذه الاعتداءات التي تمت في مدينة السوكي لملف مجزرة الاعتصام حتى تتم محاكمتهم محاكمة عادلة عبر اللجنة المستقلة.

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وفي ختام البيان وجه تيار الشريعة حديثه للعسكر قائلاً: على المجلس العسكري أن يعلم بأن سودان ما بعد الثورة ممتنع فيه ممارسة سياسات النظام البائد من تكميم للأفواه ومصادرة للحقوق وسلب للحريات.