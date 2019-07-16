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حريق بمصنع أثاث بالفيوم واحتراق 10 طن بلاستك

منذ حوالى ساعة
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حريق بمصنع أثاث بالفيوم واحتراق 10 طن بلاستك


نشب حريق هائل بمصنع للأثاث الخشبي بالمنطقة الصناعية الثانية بمنطقة "كوم أوشيم" اليوم الثلاثاء، ونتج عنه احتراق 10 أطنان من البلاستيك وخسائر مادية.

وكان الحريق قد اندلع بمصنع "جولدن هاوس" للأثاث الخشبي، الذي تبلغ مساحته 700 متر ومُكوّن من طابق أرضي وبدروم، تعود ملكيته لشخص يُدعى "عادل شفيق صموئيل" بالغ من العمر 65 سنة ومقيم بمركز "سنورس"، مصري يحمل الجنسية الأمريكية.

وتبيَّن من التحريات أن الحريق نشب نتيجة حدوث احتراق ذاتي بعبوات البلاستيك المخزنة، ناتج من تفاعل المواد الكيميائية بها؛ لارتفاع درجة حرارة الطقس، وقدَّر قيمة التلفيات بنحو 50 ألف جنيه، عبارة عن نحو 10 طن بلاستك.
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