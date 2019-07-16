رسميًا.. الأردن وقطر تُعيدان العلاقات الدبلوماسية بعد تخفيضها لعامين

قرر العاهل الأردني الملك "عبد الله الثاني"، تعيين سفيرًا للملكة لدى قطر، بعد عامين من تخفيض التمثيل الدبلوماسي بين البلدين.

جاء ذلك وفق مرسوم ملكيًا صدر اليوم الثلاثاء نقله التلفزيون الحكومي، قال فيه: أصدرت الإرادة الملكية الثلاثاء، بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بتسمية السفير زيد مفلح اللوزي سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الأردنية الهاشمية في قطر.

وحسب المرسوم الملكي، فإن الأردن وافقت على قرار حكومة الدوحة ترشيح الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني، ليكون سفير فوق العادة ومفوضا لها لدى المملكة الهاشمية.

الجدير بالذكر أن الأردن كانت قد قررت تخفيض التمثيل الدبلوماسي مع قطر في يونيو 2017 وسحب سفيره من الدوحة، إلى جانب سحب تراخيص مكاتب قناة الجزيرة، على خلفية ما عرف بالأزمة الخليجية، وحصار قطر من الإمارات، والسعودية، والبحرين، ومصر.

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