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اختفاء ناقلة نفط إماراتية قبل يومين أثناء عبورها بـ"مضيق هرمز"

منذ حوالى ساعة
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اختفاء ناقلة نفط إماراتية قبل يومين أثناء عبورها بـ"مضيق هرمز"

أشارت وكالة أنباء "أسوشييتد برس" الأمريكية، إلى أن ناقلة نفط إماراتية اختفت أثناء عبورها مضيق هرمز قبل يومين.
 
جاء ذلك في تقرير صادر عن "أسوشييتد بقرس"، التي كشفت عن وجود مخاوف بشأن مصيرها، لا سيما أنها مختفية منذ يومين، دون تفاصيل أخرى، في الوقت الذي لم تُعلق الإمارات بالنفي أو التأكيد.

الجدير بالذكر ان أربع ناقلات كانوا قد تعرضوا لسلسلة هجمات قبالة ميناء الفجيرة في 12 مايو الماضي، منهم ناقلتي نفط سعوديتين وسفينة إماراتية وناقلة نرويجية دون أن تؤدي لسقوط ضحايا، بعدها هجوم آخر في 13 يونيو الماضي ضد ناقلتي نفط في خليج عمان قرب سواحل إيران، أدى إلى اشتعال النيران في إحداهما، وإصابة طفيفة لأحد أفراد طاقم السفينة.
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