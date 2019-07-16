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طلبة الجزائر يحتجون للأسبوع الـ21 .. ويقفون دقيقة صمت في ساحة الشهداء(شاهد)

منذ 3 دقيقة
عدد القراءات: 36
طلبة الجزائر يحتجون للأسبوع الـ21 .. ويقفون دقيقة صمت في ساحة الشهداء(شاهد)

خرج المئات من طلبة الجامعات الجزائرية ، اليوم الثلاثاء 16 يوليو ، في مسيرتهم الـ21 المطالبة بإسقاط رموز نظام بوتفليقة، وسط إنزال أمني كبير ، فيما شهدت ساحة الشهداء دقيقة صمت نفذها الطلبة ترحما على ضحايا حادث المرور بمحافظة جيجل الساحلية.

وبحسب منابر إعلامية محلية، ردد الطلبة، وسط الجزائر العاصمة، شعارات تدعو لدولة مدنية وتدين القمع والاعتقالات ومحاسبة المفسدين من قبيل: "دولة مدنية ماشي عسكرية"، و"لا للقمع" و"صحافة حرة وعدالة مستقلة"، و "لا لقمع الحريات".. وغيرها من الشعارات الداعية للاستجابة لمطالب الحراك الذي وصل إلى شهره الخامس.

وشهدت ساحة الشهداء دقيقة صمت نفذها الطلبة ترحما على ضحايا حادث المرور بمحافظة جيجل الساحلية (شرقا) والذي خلف 5 قتلى وإصابة 15 آخرين بعد اصطدام شاحنة كبيرة محملة بقمح، بشاحنة أخرى صغيرة كانت تحمل محتفلين، أغلبهم أطفال، بتأهل "محاربي الصحراء" إلى نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا بمصر.

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