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المعارضة السودانية ترفض منح العسكريين حصانة قضائية

منذ حوالى ساعة
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المعارضة السودانية ترفض منح العسكريين حصانة قضائية

رفضت المعارضة السودانية الثلاثاء 16 يوليو ، منح العسكريين حصانة "مطلقة" من احتمال محاكمتهم بسبب العنف ضد المحتجين، وذلك قبيل اجتماع مع المجلس العسكري.

وتمثل الخلافات بشأن مسألة الحصانة إحدى النقاط الشائكة التي تعوق إبرام اتفاق تقاسم السلطة الذي جرى التوصل إليه هذا الشهر بين المجلس العسكري الانتقالي وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير.


وقال التجمع في مؤتمر صحفي في الخرطوم "الحصانة التي جاء بها المجلس العسكري في هذه الوثيقة هي حصانة مطلقة".


كما حث التجمع الحكام العسكريين على إلغاء مرسوم يمدد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر.

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