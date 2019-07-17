احتجاجًا على قرار وزير العمل.. إضراب شامل بالمخيمات الفلسطينية في لبنان

قررت المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، الدخول في إضراب حتى يتراجع وزير العمل اللبناني، عن قراره بتسريح عدد من العمال الفلسطينيين وإقفال محال تجارية.

جاء ذلك في بيان صادر عن لجنة أعلنت لجنة المتابعة الفلسطينية في لبنان يوم أمس الثلاثاء، قالت فيه: نعلن الإضراب العام غدا الأربعاء في جميع المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، مجددة مطالبتها وزير العمل بالتراجع عن قراراته بالكامل.

كما أكدت اللجنة الفلسطينية على أن الطابع السلمي والحضاري للتحركات في جميع الأماكن، داعية إلى تجنب المشاكل وعدم اللجوء إلى العنف.



وفي بيان آخر كشفت اللجنة عن مباحثات مع وزير العمل اللبناني لإثنائه عن قراره، موضحة أن الوزير متسمك بقراراته وهو يرفض التراجع عنها بحجة أنه يطبق القانون، كما أشارت إلى أنه رفض مقترح لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، لتأجيل هذه القرارات لمدة ستة أشهر



وتابعت: "وزير العمل يطرح فكرة تخفيض رسوم حصول اللاجئين الفلسطينين في لبنان على إجازة عمل، وهذا مرفوض"، مشيرة إلى أنه "يصر أيضا على تطبيق القوانين اللبنانية حول العمال الأجانب، مع العلم أنها تستثني الفلسطينيين".

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وكان وزير العمل اللبناني قد قرر تسريح عددًا من الفلسطيين في لبنان وإغلاق محلهم التجارية، لذلك ظهرت احتجاجات بالمخيمات الفلسطينية، وقطع المئات من الشبان، الاثنين، المدخل الرئيسي لمخيم الرشيدية، في مدينة صور، جنوب لبنان.

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