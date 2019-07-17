مقتل نائب القنصل التركي ومرافقيه في هجوم مسلح بـ"أربيل"

أشارت مصادر أمنية في محافظة اربيل بالعراق اليوم الأربعاء، إلى مقتل نائب القنصل التركي العام مع مرافقيه بهجوم مسلح في المحافظة.

جاء ذلك حسب ما أكدت المصادر لـ "السومرية نيوز"، حيث قالت: إن نائب القنصل العام التركي واثنين من مرافقيه قتلوا اليوم، بإطلاق نار من قبل مجهولين في مدينة أربيل.



وحسب السومرية نيوز، فإن القنصل العام ومرافقيه كانوا يتواجدون داخل مقهى في منطقة عين كاوه باربيل، مُشيرة إلى أنه من الممكن أن يكون الهجوم المسلح ردا على مقتل قياديين في حزب العمال الكردستاني المعارض لتركيا.

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