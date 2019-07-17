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موقع صهيوني يزعم كشف هوية مهندس صواريخ "حزب الله".. والأخير يُعلق

منذ 8 دقيقة
عدد القراءات: 49
موقع صهيوني يزعم كشف هوية مهندس صواريخ "حزب الله".. والأخير يُعلق


كشف موقع صهيوني عن المهندس المسئول عن مشروع صواريخ حزب الله الدقيقة في لبنان، مُشيرًا أنه عضو في سلاح الجو، التابع للحرس الثوري الإيراني.

جاء ذلك حسب ما أكده موقع " i24news" العبري، حيث أشار  أن "ماجد نابد" البالغ من العمر 54 عاما، يتنقل خلال الآونة الأخيرة بين طهران وبيروت، موضحًا أنه مسئول عن 3 مواقع في بيروت وجنوب لبنان والبقاع، في حين يجري زيارات لليمن.

يأتي ذلك بعدما تحدث رئيس وزراء الكيان الصهيوني "بنيامين نتنياهو"، العام الماضي عن 3 مواقع سرية تابعة لحزب الله قرب مطار بيروت، تسعى بدعم إيراني إلى تحويل المقذوفات غير الدقيقة إلى صواريخ دقيقة، يمكن توجيهها على أهداف في عمق إسرائيل بمستوى دقة 10 أمتار.

من جانبه قال "محمد عفيفي" مسئول وحدة العلاقات الإعلامية في حزب الله اللبناني: الجميع يعلم أن إيران تقدم دعما عسكريا كبيرا للحزب، وليس الحديث في هذا الإطار بالأمر الجديد، رافضًا التعليق على مزاعم الاحتلال، بشأن مهندس صواريخ حزب الله.

وتابع عفيفي: إيران تقدم إمكانات صاروخية كبيرة في سبيل الدفاع عن لبنان، والمؤرق للاحتلال أن تكون هذه الترسانة بيد حزب الله وفصائل المقاومة الفلسطينية، مُشيرًا إلى أن الحديث عن تفصيلات القوة الصاروخية، يعد خدمة للاحتلال وأمرا بالغ الحساسية، يمكن أن يساعده في أي عدوان على المقاومة
الجدير بالذكر أن الأمين العام لحزب الله "حسن نصر الله"، كان قد هدد منذ أيام أن حزبه قادر على استهداف إسرائيل بأكملها حتى إيلات، وإعادتها إلى العصر الحجري حال نشوب حرب بينهما.

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