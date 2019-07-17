Responsive image

29º

17
يوليو

الأربعاء

26º

17
يوليو

الأربعاء

 خبر عاجل
  • حريق ضخم في الداخل المحتل بسبب ارتفاع درجات الحرارة
     منذ 2 ساعة
  • جيش الاحتلال اعتقل 3 نشطاء في حماس برام الله لتحويلهم أموال من غزة لأنشطة الحركة بالضفة من بينهم صرافين.
     منذ 4 ساعة
  • مصادر أمنية: مقتل ثلاثة دبلوماسيين أتراك على الأقل في إطلاق نار بمطعم بمدينة أربيل بكردستان العراق
     منذ 4 ساعة
  • الجزيرة: مقتل نائب القنصل التركي في إطلاق نار بمطعم بمدينة أربيل في كردستان العراق .
     منذ 4 ساعة
  • التحقيقات تكشف ضلوع بن بريك بالتخطيط لعميات اغتيال طالت دعاة وسياسيين في اليمن.
     منذ 4 ساعة
  • النيابة العامة في عدن : هاني بن بريك المدعوم إماراتيا يقف وراء تصفية ثلاثين داعية في اليمن
     منذ 4 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:22 صباحاً


الشروق

5:00 صباحاً


الظهر

12:01 مساءاً


العصر

3:37 مساءاً


المغرب

7:01 مساءاً


العشاء

8:31 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

اتفاق بين المجلس العسكري وقوي الحرية والتغيير بشأن الحكم الانتقالي بالسودان

منذ 10 دقيقة
عدد القراءات: 71
اتفاق بين المجلس العسكري وقوي الحرية والتغيير بشأن الحكم الانتقالي بالسودان

وقع المجلس العسكري في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير، اليوم الأربعاء 17 يوليو 2019، اتفاق لحل أزمة الحكم الانتقالي، التي اندلعت بين الطرفين ، علي أن يتضمن قضايا المرحلة الانتقالية، دون الإعلان الدستوري.
 
ويشمل "الإعلان السياسي"، 22بنداً ، تنص على "المجلس التشريعي"، "المبادئ المرشدة"، و"الترتيبات الانتقالية"، و"لجنة التحقيق"، و"مهام المرحلة الانتقالية"

وينص الاعلان على فترة انتقالية مدتها 39 شهراً من تاريخ توقيع الاتفاق منها 21شهراً تكون فيها الرئاسة للعسكر، و18شهراً يترأسها عضو مدني تختاره قوى إعلان الحرية والتغيير واصلاح الأجهزة العسكرية مسؤولية المؤسسة العسكرية.

وفيما يتعلق بـ"الترتيبات الانتقالية"، نصت الوثيقة على تشكيل مجلسين، الأول مجلس السيادة، والثاني مجلس الوزراء.

وقضى الإعلان السياسي بتشكيل مجلس وزراء يختار رئيسه قوى إعلان الحرية والتغيير، ويقوم رئيس الوزراء باختيار وزراء لا يتجاوز عددهم العشرين بالتشاور مع قوى الحرية والتغيير، عدا وزيري الدفاع والداخلية اللذين يختارهما العسكريون في المجلس السيادي.

كما نص على تأجيل تشكيل المجلس التشريعي لفترة أقصاها 3أشهر، مع تمسك قوى إعلان الحرية والتغيير بالنسب المتوافق عليها سابقاً، وطلب المجلس العسكري مراجعة هذه النسب.

وأقر الإعلان أيضا تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في مجزرة القيادة العامة في ال3من يونيو وغيرها من الجرائم التي ارتكبت منذ 11 أبريل.

وينص الاتفاق، على التالي:

- الفترة الانتقالية كاملة مدتها 3سنوات  و3أشهر على النحو التالي:

- 6 أشهر الأولى لعملية السلام.

- 21 شهراً الأولى- تتضمن 6 أشهر الأولى، تكون رئاستها للعسكريين.

- آخر 18 شهراً تكون رئاستها للمدنيين.

- مجلس وزراء من كفاءات وطنية، تقوم بتشكيله قوى الحرية والتغيير، ويتم اختيار رئيس الوزراء وفق شروط الوثيقة الدستورية ولا يتجاوز عدد الوزراء 20 وزيراً.

-المجلس السيادي يتكون من 5عسكريين و5مدنيين، بالإضافة لعضو مدني يتوافق عليه الطرفان.

- تأجيل المجلس التشريعي ليتشكل بعد تشكيل مجلس السيادة ومجلس الوزراء بعد 90 يوماً.

- لجنة تحقيق وطنية مستقلة في الأحداث التي وقعت منذ 11أبريل 2019.

ويُذكر أنه اندلعت ثورة شعبية حاشدة في الخرطوم ومدن أخرى منتصف ديسمبر 2018، أسقطت الرئيس الأسبق عمر البشير، مطلع أبريل الماضي، وهو الرئيس السابق الذي يُحاكم بعدة تهم.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers