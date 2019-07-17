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تنظيم ولاية سيناء يذبح 3 أشخاص علي مرمي ومسمع المارة

منذ حوالى ساعة
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تنظيم ولاية سيناء يذبح 3 أشخاص علي مرمي ومسمع المارة

قام افراد من تنظيم ولاية سيناء ، اليوم الأربعاء 17 يوليو ، بذبح 3 أفراد علي مرمي ومسمح من المارة.   

وقام أفراد التنظيم بنصب كمينا بقرية عمورية بمدينة بير العبد ، وذبحت ثلاث مواطنين امام المارة بدعوى تعاملهم من الأمن والجيش.

 

وقال "أحد الشهود" "المذبوحين لم يكونوا من بين المختطفين لدى الجماعات مسبقاً، بل تم إيقافهم ظهر اليوم الاربعاء، بتاريخ 17 يوليو 2019، وذبحهم "خلال 15دقيقة تقريباً".
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وقال "مصدر طبي" أن مستشفي بئر العبد أستقبلت 4جثث مفصولة الرأس إثر عملية ذبح جرت للجثث الاربعة.

وأوضح "مصدر أمني" أن الجثث الأربعة لأشخاص تم خطفهم اليوم وذبحهم وليسوا من المخطوفين والمحتجزين منذ فترة ومن بينهم المحامي الكبير الشهير محمود سعيد لطفي والغير معروف مصيره حتي الآن

وقال مصدر أمني في تصريحات إعلامية، بمدينة بئر العبد بشمال سيناء، أن مسلحيين نصبوا كميناً عند قرية مصفق بنطاق مدينة بئر العبد علي الطريق الدولي العريش القنطرة، وقامت بتوقيف مواطنين وذبح أربعة منهم علي الطريق

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