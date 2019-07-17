بوادر أزمة بين العراق وتركيا.. ما السبب؟

قتل دبلوماسي تركي وشخص آخر في هجوم بمدينة إربيل في كردستان العراق.

ويسود اعتقاد بأن الدبلوماسي القتيل كان نائب القنصل التركي في إربيل، وأن القتيل الآخر مدني عراقي. وقد تعهدت تركيا بالرد.

وكان الدبلوماسي يتناول طعام الغداء مع مجموعة من الأشخاص في مطعم حين فتح مسلحون النار.

ولم تعلن أي جهة عن مسؤوليتها عن الهجوم، لكن مسلحين أكرادا من تركيا يتمركزون في المنطقة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، عبر حسابه بموقع تويتر إنه سيتم الرد بالشكل اللازم على هجوم أربيل الشنيع، وإن التدابير بدأت للعثور على مرتكبيه.

ويأتي الهجوم في وقت تستمر تركيا في ملاحقتها لنشطاء حزب العمال الكردستاني في المنطقة.