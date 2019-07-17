للمرة الثانية في 15 ساعة.. تفاصيل استهداف مطار جيزان السعودي

استهدف الطيران اليمني بطائرات قاصف اثنين مطار جيزان الاقليمي في جنوب السعودية وعطل الملاحة فيه. كما حذرت القوات اليمنية من تصاعد العمليات ضد المطارات السعودية في حال استمر تصعيد العدوان.

ففي عملية هجومية هي الثانية لسلاح الجو المسير اليمني خلال اقل من خمس عشرة ساعة، استهدف مطار جيزان الاقليمي جنوب السعودية تتسبب بتعطل الملاحة الجوية وتخرجه عن الخدمة.

هذا الاستهداف ياتي في اطار تصعيد يقوم به الطيران المسير ضد المطارات السعودية حيث شن خلال الاربع وعشرين ساعة اربع عمليات استهدفت ايضا مواقع عسكرية هامة في قاعدة الملك خالد الجوية في عسير، المتحدث العسكري باسم الجيش اليمني حذر من تصاعد العمليات الجوية كلما استمر النظام السعودي في تصعيده وارتكابه للمزيد من الجرائم .

وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس الشورى اليمني يحيى المهدي:" تمكنت قواتنا الجوية من خلال الطيران المسير من تحقيق الأهداف بدقة عالية ومازال النظام السعودي مستمر في عتوه و طغيانه، فإن العمليات الجوية ستستمر ليلا ونهارا".

العمليات الجوية في المطارات السعودية تأتي متزامنة مع عمليات ميدانية واسعة يقوم بها الجيش واللجان الشعبية في العمق السعودي، حيث نفذوا عمليات اغارة على عدد من مواقع المرتزقة شرق جبل الدود في جيزان خلف خسائر في عديدهم وعتادهم، وفي نجران استطاع الجيش افشال زحف لمرتزقة الجيش السعودي قبالة السديس ومربع الحماد، كما قتل عدد من المرتزقة ودمرت الياتهم خلال عمليات نوعية للجيش في هذه الجبهات.

قوى العدوان واصلت خروقات اتفاق السويد في الحديدة حيث قصفت بقذائف المدفعية منازل وممتلكات المواطنين في منطقة الدريهمي المحاصرة وقامت باستحداث تحصينات قتالية جديدة شمال المدينة