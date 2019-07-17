Responsive image

34º

18
يوليو

الخميس

26º

18
يوليو

الخميس

 خبر عاجل
  • رويترز: وزير الخارجية التركي يعتبر أن قرار واشنطن استبعاد أنقرة من برنامج طائرات F-35 لا يستند إلى مبررات مشروعة
     منذ 17 دقيقة
  • الخارجية التركية: استبعاد أنقرة من برنامج F35 خطوة أحادية الجانب ولا تستند إلى أي مبرر شرعي
     منذ 27 دقيقة
  • حريق ضخم في الداخل المحتل بسبب ارتفاع درجات الحرارة
     منذ 7 ساعة
  • جيش الاحتلال اعتقل 3 نشطاء في حماس برام الله لتحويلهم أموال من غزة لأنشطة الحركة بالضفة من بينهم صرافين.
     منذ 9 ساعة
  • مصادر أمنية: مقتل ثلاثة دبلوماسيين أتراك على الأقل في إطلاق نار بمطعم بمدينة أربيل بكردستان العراق
     منذ 10 ساعة
  • الجزيرة: مقتل نائب القنصل التركي في إطلاق نار بمطعم بمدينة أربيل في كردستان العراق .
     منذ 10 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:22 صباحاً


الشروق

5:00 صباحاً


الظهر

12:01 مساءاً


العصر

3:37 مساءاً


المغرب

7:01 مساءاً


العشاء

8:31 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

مصرع 3 مواطنين وإصابة 19 آخرين بحوادث طرق صباح اليوم

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 87
مصرع 3 مواطنين وإصابة 19 آخرين بحوادث طرق صباح اليوم

شهد طريق الدائري الإقليمي في منطقة "العياط" بمحافظة الجيزة، تصادم 3 سيارات (نقل وربع نقل) تقل عمالاً؛ ما تسبَّب في مصرع عاملين وإصابة 14 آخرين، كما أدَّى إلى توقف حركة المرور. 


كما شهد صباح اليوم وقوع حادث مروري بمنطقة النزهة، حيث صدمت سيارة مُسرعة مواطناً تصادف عبوره الطريق، ما تسبَّب في مصرعه في الحال.


كما شهد الطريق الدائري في الاتجاه القادم من نفق السلام إلى طريق السويس قبل المطار، وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي أعلى الطريق، مما تسبَّب في إصابة شخصين.


كما ظهرت صباح اليوم الأربعاء، كثافات مرورية مرتفعة أعلى الطريق الدائري، إثر اصطدام سيارة ملاكي بحاجز خرساني على الطريق في الاتجاه القادم من وصلة "المريوطية" اتجاه الصحراوي، ونتج عن ذلك إصابة قائد السيارة.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers