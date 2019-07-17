مصرع 3 مواطنين وإصابة 19 آخرين بحوادث طرق صباح اليوم

شهد طريق الدائري الإقليمي في منطقة "العياط" بمحافظة الجيزة، تصادم 3 سيارات (نقل وربع نقل) تقل عمالاً؛ ما تسبَّب في مصرع عاملين وإصابة 14 آخرين، كما أدَّى إلى توقف حركة المرور.



كما شهد صباح اليوم وقوع حادث مروري بمنطقة النزهة، حيث صدمت سيارة مُسرعة مواطناً تصادف عبوره الطريق، ما تسبَّب في مصرعه في الحال.



كما شهد الطريق الدائري في الاتجاه القادم من نفق السلام إلى طريق السويس قبل المطار، وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي أعلى الطريق، مما تسبَّب في إصابة شخصين.



كما ظهرت صباح اليوم الأربعاء، كثافات مرورية مرتفعة أعلى الطريق الدائري، إثر اصطدام سيارة ملاكي بحاجز خرساني على الطريق في الاتجاه القادم من وصلة "المريوطية" اتجاه الصحراوي، ونتج عن ذلك إصابة قائد السيارة.