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السودان.. حركات مُسلحة تتحفظ على اتفاق العسكر والحرية والتغيير

منذ 23 دقيقة
عدد القراءات: 57
السودان.. حركات مُسلحة تتحفظ على اتفاق العسكر والحرية والتغيير

أعلنت حركات مسلحة سودانية اليوم الأربعاء تحفظها على الإعلان السياسي المُوقّع بين المجلس العسكري الانتقالي، وقوى إعلان الحرية والتغيير، مُوضحة أنه لا يُلبّي التطلّعات في تحقيق السلام الشامل في البلاد.

جاء ذلك على لسان "مالك عقار" رئيس الحركة الشعبية بالشمال حيث قال: نقدر دوافع الذين وقعوا الاتفاق، هم لا يمثلون كل قوى الحرية والتغيير، والاتفاق تجاهل قضايا مهمة يجري بحثها في أديس أبابا، وتم إحداث تقدُّم فيها وعلى رأسها قضية السلام.

وتابع عقار: تم حوار عميق بين قيادات فاعلة في قوى الحرية والتغيير والجبهة الثوري السودانية، مُشيرًا إلى أن الاتفاق السياسي أضرَّ بهذا الحوار، وما ورد فيه حول السلام لا يتجاوز العلاقات العامة.

وحسب رئيس الحركة الشعبية، فإن الاتفاق سيُؤدّي إلى تباين المواقف، مُنوّهاً إلى أن الحركة تدرس مع رفاقنا في الجبهة الثورية اتخاذ موقف سنعلنه اليوم.

وفي سياق مُتصل كتب رئيس حركة العدل والمساواة "جبريل إبراهيم" في تغريدة على "تويتر" قال فيها:ما حدث من توقيع بالأحرف الأولى على اتفاق سياسي بين المجلس العسكري الانتقالي، وأطراف من قوى الحرية والتغيير، استهتار بالمشاورات التي تجري في أديس أبابا، مؤكدًا على أن الجبهة الثورية ليست طرفاً في هذا الاتفاق.

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الجدير بالذكر أن العاصمة الإثيوبية "أديس أبابا"، تشهد مشاورات بين الجبهة الثورية، وقوى الحرية والتغيير للوصول إلى تفاهمات بشأن تحقيق السلام في مناطق النزاعات، وكانت المشاورات والاجتماعات التمهيدية بين قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية قد انطلقت في 9 يوليو، لبحث تشكيل حكومة انتقالية في السودان.

وكانت الجبهة الثورية السودانية قد أعلنت في يونيو الماضي، رفضها محاولات المجلس العسكري الانفراد بالحركات المسلحة على حساب قوى الثورة؛ بحجة دواعي تحقيق السلام.
 

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