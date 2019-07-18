جانيت جاكسون بديلة نيكي منياح خلال حفل "موسم جدة"



أعلن منظمو مهرجان "موسم جدة" عن مُشاركة جانيت جاكسون ومغنّي الراب فيفتي سنت في الحفل الفني الذي تستضيفه مدينة جدّة.

جاء ذلك حسب ما نشره منظمو "موسم جدة"، في تغريدة على حساب تويتر، أشاروا فيها إلى أن مغني الراب المشهور "فيفتي سنت" سيغني في حفل جدة الموسيقي، بجانب "جانيت جاكسون" التي ستأتي أيضا للمشاركة في الحفل الموسيقي، وكذلك فإن المغنّي البريطاني "ليام باين" والـ"دي جاي" الأمريكي "ستيف أوكي"، ومن المُقرر أن تنتهي فعاليات الحفل اليوم الخميس.

يُجدر الإشارة إلى أن مُشاركة جانيت جاكسون جاءت بعدما أعلنت "نيكي منياح" إلغاء حفلها بجدة، بسب دعمها لحقوق النساء والمثليين وحرية التعبير في المملكة، وكانت مُشاركة منياح قد اثارت سخط رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لأنها معروف عنها أن أغانيها تحتوي على ألفاظا نابية وتسجيلاتها المصورة غالبًا ما تكون مثيرة.