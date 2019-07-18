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متحدث باسم قوات حفتر: يستخدم سحرة من النيجر وتشاد لإخضاع المحيطين به

منذ حوالى ساعة
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متحدث باسم قوات حفتر: يستخدم سحرة من النيجر وتشاد لإخضاع المحيطين به

اتهم محمد الحجازي الضابط المنشق والمتحدث السابق باسم المليشيات التابعة لخليفة حفتر بالاستعانة بـ"السحر" واستجلاب سحرة من النيجر وتشاد بهدف إخضاع المحيطين به.

وأسر الحجازي في هذا السياق أنه كان يشعر بقشعريرة ما أن يدخل إلى مقر القيادة في الرجمة، وأنه حين كان إلى جانب حفتر يحس بـ"ضبابة غريبة" تجعله يصدق كل ما يقوله، مضيفا أنه لا يستغرب أن يكون حفتر يستخدم أعمال السحر لإيهامهم وإغراقهم، وفق تعبيره.

وروى المتحدث العسكري السابق قصة على هذا المنوال، مشيرا إلى أن المحيطين بحفتر أتوا له بساحر دفعوا له نصف مليون، ليصنع له خاتما يضعه في يده، به فص يقولون إن جنيا خادما يقبع داخله، وهو ما يجعل الناس حين يحضر حفتر تهتف وتصفق!

يذكر أن الحجازي تحدث في مناسبات سابقة عن "أعمال السحر" وتأثيرها، وكشف ذات مرة في اتصال هاتفي أنه انشق عن قوات حفتر بفعل "سحر" عمل له.

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