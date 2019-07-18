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صحيفة أمريكية: البنتاجون أرسل 500 جندي إلى السعودية

منذ 16 دقيقة
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صحيفة أمريكية: البنتاجون أرسل 500 جندي إلى السعودية

أشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى أن الولايات المتحدة، أرسلت مئات الجنود إلى السعودية، بالتزامن مع  ارتفاع التوترات مع إيران.

جاء ذلك حسب ما نقلته الصحيفة الأمريكية عن مسئولان بوزارة الدفاع الأمريكية أكدا عملية نشر القوات، موضحين أن القوات يبلغ عددها 500 جندي، وهي جزء من شريحة أوسع أرسلت إلى المنطقة على مدار الشهرين الماضيين.

ومن  جانبها أكدت "الكوماندور ريبيكا ريباريتش" المتحدثة باسم البنتاجون، على أن ه لم يتم الإعلان الرسمي عن الانتشار، لكن الجيش الأمريكي يعمل باستمرار لإدارة وضع قواته في المنطقة.

يُجدر الإشارة إلى أن إرسال القوات الأمريكية إلى المنطقة، بأتي بهدف مراقبة الأنشطة الإيرانية وحماية القوات الأمريكية المتمركزة في الشرق الأوسط، حسب زعم البنتاجون.

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