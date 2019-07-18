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نائب ترامب بطالب السعودية بالإفراج عن رائف بدوي

منذ 21 دقيقة
عدد القراءات: 105
نائب ترامب بطالب السعودية بالإفراج عن رائف بدوي

طالب نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس اليوم الخميس، المملكة العربية السعودية، بإطلاق سراح المدون السعودي رائف بدوي، المحتجز بسبب انتقادات وجهها للإسلام.

وتحدث بنس خلال اجتماع حول الحرية الدينية في وزارة الخارجية الأمريكية، عن اعتقال معارضين دينيين في إريتريا وموريتانيا وباكستان والسعودية، معتبرا أن هؤلاء المحتجزين دافعوا عن حرية المعتقد، على الرغم من الضغط الذي لا يمكن تصوره، مشددا على أن الشعب الأمريكي يقف إلى جانبهم.

 وقال بنس إن الولايات المتحدة الأمريكية تدعو حكومات هذه الدول إلى احترام حرية الاعتقاد والإفراج عن المعتقلين.

وحكم على بدوي في مايو عام 2014 بالسجن عشر سنوات وغرامة مليون ريال (267 ألف دولار) وألف جلدة موزعة على 20 أسبوعا بتهمة الإساءة للإسلام. 

ونفذ الحكم بأول 50 جلدة في يناير عام 2015 الجاري، إلا أنه لم يستمر تنفيذ باقي الجلدات منذ ذاك الحين بسبب موجة الاستنكار العالمية.

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