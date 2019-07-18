الوجبات الفاسدة تتسبب فى مقتل طفلين بالاسكندرية والقاهرة

توفي طفل، لإصابته بالتسمم، اليوم الخميس،

إثر تناوله وجبة فاسدة من أحد المطاعم الشهيرة بمحافظة الاسكندرية.

وقال والد الطفل أحمد، إن طفله توفي إثر تناوله وجبة فاسدة من مطعم شهير للمشويات في منطقة مطروح بالإسكندرية.

وأوضح والد الضحية، أن له طفلين آخرين أصيبوا بالتسسم، وهم حاليًا يرقدون في مستشفى الميري الجامعي بمحافظة الإسكندرية.

وحدثت حادثة مشابهة أيضاً، في وقت سابق، توفي طفل، إثر تناوله بعض بقايا المأكولات من المستشفى، بجوار سلة القمامة، ومن الواضح أن الوجبة كانت فاسدة.

والبداية كانت عندما عثر مواطن على طفل لم يتخطى عامه الثانى، ملفوف داخل بطانية وملقى داخل سيارته، ليقوم بالنداء على الناس لمعرفة الأمر.

وأكد "المواطن" الذي عثر علي الطفل أنه وجد طفل صغير ملفوف داخل بطانية، بشنطة سيارته الخلفية أثناء ركنه أمام المستشفى.

وبعد التحريات أمكن التوصل إلي والدة الطفل وهى "بدريه. م"33 سنة"، جامعة قمامة، وأنها تخلت عنه بمكان العثور عليه.

وقالت المتهمة في أقوالها، أثناء قيامها بجمع القمامة وهى تجمع مخلفات عبوات المياه الغازية لبيعها بالوزن مقابل مبلغ من المال، شعر نجلها بحالة إعياء شديدة نتيجة تناوله بعض بقايا المأكولات من مستشفى المطرية، ومن الواضح أن الوجبة كانت فاسدة.

وأضافت المتهمة فى أقوالها أنها قامت باصطحاب الطفل لكى يتقيئ بمكان القمامة، إلا أنه تدهورت حالته ، وأدت إلى وفاته في الحال، وتخلصت من الجثة بمكان العثور عليها، خوفاً من تعرضها للمسائلة القانونية، وأقرت بأن الطفل يدعي "محمد" من زوجها "ا. ع.ا"، ولم يتم قيده بدفتر المواليد "ساقط قيد".

و بعد الفحص تبين أن الطفل اللون يرتدى بلوفر كحلي اللون وبنطال رمادي اللون ولا توجد به إصابات ظاهرية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8016 لسنة 2018م إداري القسم.