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تفاصيل وفاة أرملة إبراهيم سعدة غرقا

منذ 36 دقيقة
عدد القراءات: 96
تفاصيل وفاة أرملة إبراهيم سعدة غرقا

تحدث الدكتور محسن طه، وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، عن تفاصيل وفاة السيدة نادين روبن بولى، سويسرية، 65 عاما، أرملة الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم سعدة، رئيس مجلس إدارة الأخبار الأسبق، مؤكدًا أنها توفت أثناء سباحتها بالساحل الشمالي.

وأضاف طه، في تصريحات صحفية، أنه تم نقل الجثمان إلى ثلاجة مستشفى الضبعة المركزي ووضعها تحت تصرف النيابة، ومفتش الصحة، وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح وكيل الصحة بمطروح، أن السيدة نادين وصلت للمستشفى وهي جثة هامدة، وتم توقيع الكشف عليها إلا أنه تبين وفاتها بإسفكسيا الغرق، نتيجة عدم إجادتها السباحة.

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