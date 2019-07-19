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أئمة المساجد في صيدا يدعون: لإلغاء قرار فرض إجازة عمل على اللاجئ الفلسطيني

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 112
أئمة المساجد في صيدا يدعون: لإلغاء قرار فرض إجازة عمل على اللاجئ الفلسطيني

دعا أئمة المساجد في صيدا في خطب الجمعة وزير العمل كميل ابو سليمان الى الغاء قرار فرض اجازة عمل على اللاجئ الفلسطيني لأن ظروف وجوده في لبنان تختلف عن وجود الاجانب بسبب اغتصاب العدو الصهيوني ارضه.

وطالبوا الحكومة اللبنانية العمل مع القيادة الفلسطينية واعطاء الحقوق المدنية للاخوة الفلسطينيين انطلاقًا من حقهم في العيش بكرامة والعمل على تحصيين الساحة الداخلية للفلسطينيين في المخيمات وتعزيز التعاون بين القوى الامنية اللبنانية والقيادات الفلسطينية لما فيه مصلحة الشعبين في ظل موقف موحد من الجميع برفض التوطين وحق العودة للاجئين.

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