نيويورك تايمز: "محمد بن سلمان" وحيداً في حرب اليمن ويطلب مساعدة "ترامب"

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" صباح اليوم الجمعة 19 يوليو ، نقلا عن دبلوماسيين غربيين ، إن حرب اليمن أصبحت مستنقع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي وجد نفسه فيه وحيدا بعد تخلي حليفه الإماراتي عنه، مؤكده أنه يتواصل مع إدارة الرئيس دونالد ترامب لمساعدته في تعويض الفارق العسكري الذي نجم عن انسحاب الإمارات.

وقالت نيويورك تايمز إن الامم المتحدة ودبلوماسيين غربيين يأملون أن يؤدي الانسحاب الإماراتي إلى دفع بن سلمان للتفاوض على صفقة مع الحوثيين.

واشاروا إلي ، أن الإماراتيين هم الذين تحملوا وقادوا العمليات على الأرض، وأن انسحابهم من المعركة يجعل انتصار السعودية شئ مُحالً.

وتأمل الامم المتحدة ودبلوماسيون غربيون أن يؤدي الانسحاب الإماراتي إلى دفع بن سلمان للتفاوض على صفقة مع الجش اليمني واللجان الشعبية وانصار الله، وفقاً لصحيفة نيويورك تايمز.

وذكرت الصحيفة نقلا عن الدبلوماسيين أن انسحاب اليمن سيجعل من انتصار السعودية على اليمنيين بعيداً، مشيرةً إلى أن الاماراتيين هم الذين تحملوا وقادوا العمليات على الأرض، وتعرضوا لخسائر فادحة من الناحية العسكرية والسياسية والاقتصادية، وهو الأمر الذي دفعهم إلى الانسحاب من اليمن.