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السعودية ترفض دخول 300 مصرياً حتي الآن

منذ 42 دقيقة
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السعودية ترفض دخول 300 مصرياً حتي الآن

رفضت السلطات السعودية دخول 300شخصاً حتي الآن، بتأشيرات السياحة وحضور الحفلات عائدين إلي مطار القاهرة.

وقالت مصادر بمطار القاهرة في تصريحات إعلامية، إن السلطات السعودية منعت دخول حوالي  300 مصرياً حتي الآن، من حاملي تأشيرة السياحة، لأنها غير مسجلة علي أنظمة الجوازات الخاصة بتفويج الحجاج.

وأوقفت سلطات مطار القاهرة، وشركات الطيران العاملة به والمتجهة رحلاتها إلي السعودية سفر أي راكب يحمل التأشيرة الفعالية، والخاصة بدخول السعودية بغرض السياحة وحضور الحفلات، بعد أن قامت شركات باستخراج التأشيرة الفعالية لهم وتسفيرهم إلي الأراضي السعودية بهدف قضاء مناسك الحج، وفور وصولهم الي جدة، اكتشفت السلطات السعودية، عدم تدوين بيانات الركاب ضمن الحجاج، وإنما يتم تسجيلهم علي انهم سياح، رفضت السلطات السعودية دخول الحجاج بهذه التأشيرة وتم إعادتهم الي القاهرة .

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