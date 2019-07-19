تأجيل مفاوضات الجمعة بين "المجلس العسكري"السوداني و"الحرية والتغيير"

تقدمت "قوى إعلان الحرية والتغيير" بالسودان، بطلب لتأجيل جلسة مفاوضات، اليوم الجمعة 19 يوليو ، مع المجلس العسكري، المتعلقة بمناقشة الإعلان الدستوري.

وذلك بعد يوم احتجاجات السودانيين أمس الخميس بالخرطوم مطالبين بالقصاص لشهداء الثورة، فيما استخدمت القوات التابعة للمجلس العسكري الغازات المسيلة للدموع لتفريق التظاهرات.

وقال القيادي بقوى التغيير "خالد عمر يوسف"، إننا "طلبنا من الوسيط الأفريقي محمد الحسن ولد لبات، تأجيل جلسة مفاوضات الجمعة للأيام المقبلة"،حسب ما نقلت وكالة "الأناضول" التركية.

وأوضح أن "التأجيل قائم على استصحاب الاتفاقات التي توصلت إليها قوى الحرية خلال المباحثات التي تجريها في العاصمة أديس أبابا مع الحركة المسلحة".

فيما أكد قيادي في تحالف "قوى الحرية والتغيير" اليوم أنه "تم تأجيل المفاوضات"، مشيرا إلى أنّ التحالف "بحاجة إلى مشاورات داخلية للتوافق على رؤية موحدة" حول الاتفاق. حسبما نقلته "وكالة فرانس برس".

وتعدّ مواكب وتجمعات الخميس هي الأولى من نوعها، بعد توقيع قوى إعلان "الحرية والتغيير" و"المجلس العسكري" الانتقالي على وثيقة الإعلان السياسي بينهما، بخصوص ترتيبات وهياكل الحكم الانتقالي.

وأعلنت قوى بارزة بالمعارضة السودانية، بعضها ضمن تحالف "قوى الحرية والتغيير"، رفضها الاتفاق بين "المجلس العسكري" بالسودان وقوي التغير، لأسباب تمحورت بالمجمل حول "عدم تلبيته مطالب الثورة".