Responsive image

33º

20
يوليو

السبت

26º

20
يوليو

السبت

 خبر عاجل
  • الحرس الثوري الإيراني: الطائرة المسيرة عادت إلى قواعدها بسلام بعد الانتهاء من تصوير القطع البحرية الأمريكية
     منذ 5 ساعة
  • إصابة 40 فلسطيني بجراح واختناق خلال اعتداء قوات الإحتلال علي مسيرات اليوم
     منذ 10 ساعة
  • لبنان: اللاجئون الفلسطينيون في لبنان يواصلون إضرابهم لليوم الخامس على التوالي ويغلقون مداخل المخيمات
     منذ 12 ساعة
  • عاجل | المجلس الأعلى للدولة في #ليبيا : معلومات استخباراتية بأن #فرنسا و #مصر و #الإمارات ترتب للتورط بشكل أكبر من ميلشيات #حفتر للهجوم على #طرابلس
     منذ 12 ساعة
  • عاجل/ مجلس النواب اللبناني يعلن عن إلغاء قرار وزير العمل المجحف بحق العمال والتجار الفلسطينيين اللاجئين في لبنان.
     منذ 13 ساعة
  • حرس الثورة الاسلامية: سنبث صور تحركات المدمرة الاميركية باكسر التقطتها الطائرة المسيرة التي زعم ترامب اسقاطها
     منذ 14 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:23 صباحاً


الشروق

5:01 صباحاً


الظهر

12:01 مساءاً


العصر

3:37 مساءاً


المغرب

7:01 مساءاً


العشاء

8:31 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

إصابة 21شخصاً من أسرة واحدة بتسمم غذائي

منذ 18 دقيقة
عدد القراءات: 100
إصابة 21شخصاً من أسرة واحدة بتسمم غذائي

أصيب 21شخصًا من أسرة واحدة، اليوم الجمعة، 19يوليو2019، بقرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا، بتسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة فاسدة

وتلقى مدير أمن المنيا، إخطارًا من البحث الجنائي، يفيد بوصول21شخصًا من أسرة واحدة بقرية دلجا، إلى مستشفى ديرمواس العام مصابين بتسمم.

وجرى توقيع الكشف الطبي عليهم، وتبين إصابتهم بحالات تسمم، إثر تناولهم وجبة غذاء أرز فاسدة، وجرى إجراء الفحوصات الطبية والتعامل معهم.

ويذكر أنه توفي طفل، يوم الخميس الماضي،  
لإصابته بالتسمم، إثر تناوله وجبة فاسدة من أحد المطاعم الشهيرة في منطقة مطروح بمحافظة الاسكندرية .

وأوضح والد الضحية، أن له طفلين آخرين أصيبوا بالتسمم، وهم حاليًا يرقدون في مستشفى الميري الجامعي بمحافظة الإسكندرية.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers