إصابة 21شخصاً من أسرة واحدة بتسمم غذائي

أصيب 21شخصًا من أسرة واحدة، اليوم الجمعة، 19يوليو2019، بقرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا، بتسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة فاسدة

وتلقى مدير أمن المنيا، إخطارًا من البحث الجنائي، يفيد بوصول21شخصًا من أسرة واحدة بقرية دلجا، إلى مستشفى ديرمواس العام مصابين بتسمم.

وجرى توقيع الكشف الطبي عليهم، وتبين إصابتهم بحالات تسمم، إثر تناولهم وجبة غذاء أرز فاسدة، وجرى إجراء الفحوصات الطبية والتعامل معهم.

ويذكر أنه توفي طفل، يوم الخميس الماضي،

لإصابته بالتسمم، إثر تناوله وجبة فاسدة من أحد المطاعم الشهيرة في منطقة مطروح بمحافظة الاسكندرية .

وأوضح والد الضحية، أن له طفلين آخرين أصيبوا بالتسمم، وهم حاليًا يرقدون في مستشفى الميري الجامعي بمحافظة الإسكندرية.