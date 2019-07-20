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البرلمان اللبناني يقر موازنة 2019 بعد تعثره لشهور

منذ 37 دقيقة
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البرلمان اللبناني يقر موازنة 2019 بعد تعثره لشهور

أقر مجلس النواب اللبناني، مساء اليوم الجمعة 19 يوليو ، الموازنة العامة لعام 2019، بعد تعثر دام عدة شهور وخلافات بشأن بنودها.

وأقر المجلس الموازنة بتأييد 83 نائبا ومعارضة 17، من أصل 128 نائبا. حسبما أفاد مراسل الأناضول

والثلاثاء، بدأ البرلمان اللبناني مناقشة الموازنة على مدار ثلاثة أيام، غير أن جلسة الخميس تم رفعها إلى عصر الجمعة.


وكان مجلس الوزراء اللبناني، أقر موازنة العام الجاري التي تنتهي في 31 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، خلال وقت سابق من مايو الماضي.

ويستهدف مشروع موازنة 2019، خفض العجز إلى 7.6 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 11.1 بالمائة في 2018.

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