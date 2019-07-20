مصرع طفل غرقاً ببلطيم

لقي طفلًا مصرعه غرقًا، اليوم الجمعة، 19يوليو2019، أثناء السباحة في مياه شاطئ الفنار ببلطيم في محافظة كفرالشيخ.

وتبين أن الطفل عمره11سنة، ويقيم بمركز دسوق، ونقلت جثته إلى مشرحة مستشفى بلطيم المركزي، تحت تصرف النيابة، لتسليم جثة الطفل لأهله.