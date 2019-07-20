"العيل بـ 60 ألف".. سقوط عصابة اتجار بالأطفال حديثي الولادة في الإسكندرية

تمكنت إدارة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر من ضبط عصابة مكونة من ثلاثة أشخاص، متخصصة في الاتجار بالأطفال حديثي الولادة بمحافظة الإسكندرية.

وأشارت التحريات، التي قامت بها الإدارة، إلى قيام أحد الأشخاص وهو مقيم بمنطقة المنشية بالمحافظة، وسبق اتهامه في 4 قضايا، بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالأطفال حديثي الولادة واعتزامه التصرف ببيع طفلة حديثة الولادة مقابل مبلغ مالي قدره 60 ألف جنيه.

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، تمكنت القوات الأمنية من ضبطه، وبصحبته طالب مقيم بكفر الشيخ وسيدة مقيمة بالإسكندرية منفصلة عن زوجها، وبرفقتهم طفلة حديثة الولادة لم يتجاوز عمرها الساعتين، وهم يشرعون بالتصرف فيها بمنطقة باب شرق بالإسكندرية.

وصادرت القوات الأمنية 3 هواتف محمولة، وبفحصها تبين احتواؤها على العديد من الرسائل والمحادثات النصية والصوتية المتبادلة التي تؤكد ارتكابهم الواقعة.

وأقر المتهمون بالواقعة عقب مواجهتهم بالتهم، واعترف الأول بمزاولته نشاطا إجراميا في مجال الاتجار بالأطفال حديثي الولادة، من خلال عرض بيع وشراء الأطفال على مواقع التواصل الاجتماعي، في حين أقر المتهمان الآخران بارتباطهما بعلاقة غير شرعية، أسفرت عن حمل المرأة سفاحا، وأنهما قررا بيع الطفلة خشية افتضاح أمرهما.