الأمم المتحدة تنتقد موقف الإمارات والسعودية في دعم اليمن

كشف "مارك لوكوك" مسئول المساعدات بالأمم المتحدة، عن أن السعودية والإمارات قدما نسبة متواضعة من مئات الملايين من الدولارات التي تعهدتا بها قبل نحو خمسة أشهر.

وأضاف لوكوك في تصريحاته لمجلس الأمن أول أمس الخميس قائلاً: من أعلنوا أكبر التعهدات لم يقدموا حتى الآن سوى نسبة متواضعة مما وعدوا به، مُشيرًا إلى أن المنظمة جمعت 34% فقط من قيمة التعهدات، مقارنة بنسبة 60% في نفس الفترة من العام الماضي.

وكان كل من السعودية والإمارات قد تعهدتا بدفع 750 مليون دولار في مؤتمر للأمم المتحدة، في فبراير الماضي، حيث كان يسعى المؤتمر لجمع أربعة مليارات دولار، لكن الرياض لم تقدم حتى الآن سوى 121.7 مليون دولار، بينما قدمت أبو ظبي نحو 195 مليوناً، وفقاً لأرقام المنظمة الدولية.

وقدمت الولايات المتحدة أكثر من 288 مليون دولار استجابة لدعوة الأمم المتحدة بشأن اليمن؛ ما يجعلها أكبر مساهم في العام الجاري. وتبيع واشنطن أسلحة وعتاداً عسكرياً بمليارات الدولارات للسعودية والإمارات.

يُجدر الإشارة إلى أن حرب اليمن الدائرة منذ أربعة أعوام أدوت بحياة عشرات الآلاف وتركت الملايين على شفا المجاعة، حيث وصفتها الأمم المتحدة الوضع في اليمن بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

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