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مُعارض سعودي: الشعب في حالة غليان بسبب سياسات بن سلمان

منذ 44 دقيقة
عدد القراءات: 138
مُعارض سعودي: الشعب في حالة غليان بسبب سياسات بن سلمان


أشار المعارض السعودي البارز ورئيس الحركة الإسلامية للإصلاح "سعد الفقيه"، إلى أنه يعتقد أن الشعب السعودي يعيش حالة غضب عارم منذ تولي بن سلمان ولاية العهد.

جاء ذلك في تصريحات للمعارض السعودي في حديثه مع "الخليج أونلاين"، أكد فيها على أن ثورة ضد نظام الحكم تستعر نارها تحت الرماد تنتظر فرصة للانفجار، مُشيرًا إلى أنه لا يوجد شريحة داخل المجتمع السعودي اليوم إلا وهي في حالة غضب وغليان، بسبب سياسات محمد بن سلمان الذي لم يعد يحترم لا شيخ دين، ولا زعيم قبلية، ولا أعضاء العائلة الحاكمة، ولا أبناء العوائل الأصيلة في البلد، ولا التجار ولا الأعيان ولا المثقفين ولا الأكاديميين.

وتابع الفقيه: أن يتحول الغضب والاحتقان الداخلي إلى ثورة، هذه الثورة لن تكون سلمية على غرار ثورات الربيع العربي بل ستكون مسلحة، لسبب بسيط هو أن كل القوى الحية في المجتمع القادرة على قيادة التحرك السلمي قمعت وغيبت بين سجن وتهجير، فشعبنا مسلح ويؤمن بانتزاع حقه ممن ظلمه بالقوة.

واختتم ورئيس المكتب السياسي للجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية تصريحاته، وصفًا بن سلمان بالمريض المُتعطش للسلطة، موضحًا أن الشيء الوحيد المهم بالنسبة له هو رسوخ قدمه في الحكم، وهو مستعد لفعل أي شيء لتحقيق هذه الغاية وسحق أي أحد يقف بطريقه، وهو ما جعل الأذى يصيب الجميع، وباتت العلاقة مبنية مع السلطة على العداوة والتوجس، حتى الذين هم بمنأى عن الاحتكاك بالسلطة يشعرون أنهم في خطر.
اقرا ايضا : نيويورك تايمز: "محمد بن سلمان" وحيداً في حرب اليمن ويطلب مساعدة "ترامب"

 

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