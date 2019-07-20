أنصار الله تُعلن استهداف قاعدة الملك خالد الجوية بـ"خميس مشيط"



استهدفت غارات شنها سلاح الجو المسير التابع للحوثيين، قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط في عسير.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد "يحيى سريع"، الذي أكد على أن هجمات قاصف استهدفت رادارات ومواقع عسكرية مهمة في قاعدة الملك، مُشيرًا إلى أن الغارات أصابت أهدافها بشدة.

وأضاف سريع: هذه العملية تأتي في إطار الرد على جرائم العدوان وحصاره المستمر على الشعب اليمني، حيث بلغ عدد غارات العدوان خلال 12 ساعة الماضية 25 غارة جوية.

يأتي ذلك ردًا على العمليات النوعية التي شنها التحالف فجر اليوم السبت، لضرب أهداف عسكرية "مشروعة" في محافظة صنعاء.

يُجدر الإشارة إلى أن سلاح الجو المسير كان قد نفذ الأربعاء الماضي، عملية واسعة استهدفت مطار جيزان الإقليمي بعدد من طائرات قاصف، ما أدى إلى إصابة أهدافا عسكرية مهمة في المطار، كما نفذ سلاح الجو المسير مساء الثلاثاء، عمليتين هجوميتين جديدتين على قاعدة الملك خالد الجوية في مدينة خميس مشيط، وعملية واسعة باتجاه مطار جيزان الإقليمي.

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