"الحلب مستمر".. السعودية تدفع 5 مليارات دولار لشراء منظومة دفاعية أمريكية

في كتابه الخطير "الاغتيال الاقتصادي للأمم. اعترافات قرصان اقتصاد"، تحدث جون بيركنز عما أسماه "الكوربوقراطية" أو حكم الشركات، وشرح كيف ينتج عن تحالف هذه الشركات مع صناع السياسة الأمريكية نظاما خاصا يهدف إلى نهب الدول وحلب خيراتها.

وتناول الكتاب -وغيره من الكتب- كيف أنقذت صفقات الأسلحة التي تُجبر بعض الدول على عقدها، العديد من الشركات الأمريكية من الإفلاس، وهو ما يفسر الحرص الأمريكي على عدم إقرار أي سلم في أي بقعة في العالم.

ومنذ مجئ دونالد ترامب على رأس نظام الحكم في الولايات المتحدة، وهو لا يجيد تقريبا إلا هذا النهب ولا يتقن إلا ذلك الحلب، لكن المؤسف أن الدول التي تتعرض للنهب -حتى الآن- دول عربية مسلمة.. أو بالأحرى دول الخليج العربي بدون استثناء.

ويأتي على رأس الدول التي يجيد ترامب حلبها، المملكة العربية السعودية، التي تدفع الجزية لترامب عن يد وهي صاغرة، كانت البداية بعد تنصيب ترامب بأسابيع، عندما دفعت السعودية 460 مليار دولار نظير شراء أسلحة .

حلب جديد للسعودية

وكانت آخر مظاهر الحلب الأمريكي لثروات شعب الجزيرة العربية الذي بات يعاني الفقر شأنه شأن أي دولة غير نفطية، ما أعلنته شركة لوكهيد مارتن.

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم الجمعة إن شركة لوكهيد مارتن فازت بعقد قيمته 1.48 مليار دولار لبيع منظومة ثاد الدفاعية الصاروخية للسعودية.

وأضافت أن العقد الجديد تعديل لاتفاق سابق لإنتاج المنظومة الدفاعية لصالح السعودية. وذكرت أن الاتفاق الجديد يرفع القيمة الإجمالية لصفقة ثاد إلى 5.36 مليار دولار.

وفي نوفمبر، وقع مسؤولون سعوديون وأمريكيون خطابات العرض والقبول فيما يضفي الطابع الرسمي على شروط شراء السعودية 44 قاذفة صواريخ ثاد إلى جانب صواريخ ومعدات أخرى ذات صلة.

وفي أبريل، حصلت شركة لوكهيد على عقد بقيمة 2.4 مليار دولار لصواريخ ثاد الاعتراضية، ومن المقرر تسليم بعضها إلى السعودية.

حلب من أول زيارة

وفي أول زيارة خارجية لترامب عقب تنصيبه رئيسا لمريكا، اختار رجل الأعمال ان تكون السعودية هي محطته الأولى، وهو ما صاحبه تهليل وفرح كبير في الإعلام السعودي والإماراتي، قبل أن يتضح سر اختيار ترامب للسعودية على وجه الخصوص.

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كان السبب الظاهري الذي ردده الإعلام الخليجي هو حضور القمم الأمريكية الخليجية الإسلامية وما صاحب ذلك من حديث عن مكانة سعودية في العالم.

لكن السبب الحقيقي كان الإعلان عن بدء سياسة أمريكية صارمة تجاه دول الخليج وعلى راسها السعودية، سياسة تخير دول الخليج بين الدفع مقابل الحماية، او توقف هذه الحماية.

كانت السعودية اكثر دول الخليج سخاء وانصياعا لسياسة ترامب، فمنحته في أول زيارة 460 مليار دولار، على شكل صفقات أسلحة، ثم توالى الحلب بعد ذلك.