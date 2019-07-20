السعودية تهدد الكويت وسلطنة عمان بالحصار على طريقة قطر

أرسلت المملكة العربية السعودية تحذيرات ترقى لدرجة التهديد إلى الكويت وسلطنة عمان، بأن المملكة قد تكرر مع الدولتين مع فعلته من قطر

التهديدات جاءت على لسان صحيفة سعودية يمولها الديوان الملكي، مرسلة إلى من وصفتهم بدول الحياد التي تخفي عدائها للمملكة، في إشارة لسلطنة عمان والكويت ـ

وقالت الصحيفة إن هذه الدول ستتعرض إلى الحصار في المستقبل القريب على طريقة حصار قطر إن لم تتراجع عن مواقفها التي أزعجت ولي العهد.

ماذا قالت الصحيفة؟

التهديدات سالفة الذكر جاءت في مقال للكاتب السعودي محمد الساعد في صحيفة "عكاظ" تحت عنوان "ماذا لو أدارت السعودية ظهرها للخليج؟!".

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تحدث الكاتب السعودي عن الأزمة مع قطر وزعم أن القطريين بسياستهم أعطوا إشارة واضحة لبعض العواصم الأخرى التي "تضمر العداء للسعودية خفية" بأن جلب بريطانيا مرة أخرى تحت مسمى الشراكة والقواعد العسكرية إلى ضفاف الخليج هو الذي سيجعلهم قادرين على كشف العداء الذي يضمرونه ويخفونه.

وتابع مزاعمه:"لذلك جاء الحل السعودي بالاستدارة والقطيعة مع هذا الجوار القطري السيئ" .

وتساءل في تهديد مبطن لسلطنة عمان والكويت الرافضتين لحصار قطر وحرب اليمن:"فهل سيكون العزل خيارا مفتوحا في المستقبل مع من يحمل قفازا «حريريا» محايدا لكنه يخفي خنجره المسموم داخله."

واعتبر "الساعد" أن الأزمة الخليجية وحصار قطر في 2017 دليل على أن القطريين لم يستطيعوا الاندماج في المنظومة الخليجية التي حاول الخليجيون تأسيسها عام 1981 وذلك على الرغم من أن الدوحة من أولى الدول التي أسست كيان مجلس التعاون الخليجي .

هجوم سابق على عمان

الجدير بالذكر أن سلطنة عمان التزمت الحياد ولم تشارك بتحالف العدوان بقيادة السعودية الذي ينفذ عمليات عسكرية في اليمن.

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وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الإعلام السعودي بالتشنيع على سلطنة عمان.

وسبق أن أثارت صحيفة "اليوم" السعودية غضب العٌمانيين، باتهامها مجدداً للسلطنة بأنها تُهرّب الأسلحة والمخدرات للحوثيين عن طريق محافظة المهرة الحدودية.

ونشرت الصحيفة السعودية، في نوفمبر الماضي، تقريراً ملفقاً بعنوان "الأبواق الإعلامية لإيران وقطر تثير الفتنة في المهرة"، زعمت فيه أن "محافظة المهرة محطة رئيسية لتهريب الأسلحة والمخدرات القادمة من إيران وعمان للحوثيين وبعد قطع طرق التهريب فقد الكثير مصالحهم فلجأوا للتخريب".