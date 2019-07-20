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خوفًا من إيران.. الإمارات قررت التخلي عن السعودية في اليمن

منذ 42 دقيقة
عدد القراءات: 108
خوفًا من إيران.. الإمارات قررت التخلي عن السعودية في اليمن

أشارت صحيفة أمريكية إلى أن قادة الإمارات أدركوا أن أبراجهم الشاهقة يمكن أن تتناثر في أي حرب على إيران، وستكون دبي وأبو ظبي أهدافاً مبكرة للصراع الإيراني الأمريكي، لذلك قرروا التخلي عن السعودية والانسحاب من المستنقع اليمني.

جاء ذلك في مقال لـ"ديفيد أغناتيوس" بصحيفة واشنطن بوست قال فيها: السبت الماضي، استولت إيران على ناقلة نفط صغيرة تابعة للإمارات في مضيق هرمز، غير أن ذلك لم يشهد سوى ردود فعل بسيطة وفي حين التزمت الإمارات الصمت، لم يصدر سوى رد فعل بسيط من أمريكا، وهو ما يعني أن الولايات المتحدة تنتهج إستراتيجية جديدة في التعامل مع إيران تقوم على السماح لطهران بمواصلة إلقاء القنابل، ولكن ستكون القوات الأمريكية مستعدة لتوجيه ضربة قاضية إذا استدعى الأمر.

وأضاف الكاتب: ما رد الفعل الأمريكي كان باهت بعد ظهور خبر استيلاء إيران على ناقلة النفط الإماراتية، حيث تركز الولايات المتحدة على استعمال سلاح الصبر في التعامل مع إيران وعدم الاستجابة للاستفزازات، بل تنتظر ماذا يمكن أن يفعل الإيرانيون.

وزعم المقال أن هذه الإستراتيجية تُعد أبرز أسلحة المواجهة مع إيران، حيث يعتقد المخططون الأمريكيون أن الوقت في مصلحتهم؛ فمع كل شهر إضافي تصبح إيران أضعف بفعل العقوبات الاقتصادية، وتسعى إيران للخروج من عنق الزجاجة، لكنها تفتقر إلى القنوات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة؛ ومن ثم فإنها تختار إرسال رسائلها عبر القوة الحركية من خلال تلك العمليات التي تكون محسوبة بدقة.

وأكد الكاتب على أن انسحاب الإمارات من اليمن يشير إلى حدوث تصدعات في التحالف السعودي الإماراتي، ما يعني أن مهندس هذه الحرب، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بقي وحيداً في مستنقع اليمن.

ويرى أغناتيوس أن أكبر نقطة ضعف لدى الولايات المتحدة هي العراق، حيث يمكن أن تهدد الجماعات المسلحة التي ترعاها إيران أكثر من 5 آلاف جندي أمريكي، مؤكدًا على أن التحدي الفوري في الخليج هو الأمن البحري، وكبح الهجمات الإيرانية على سفن الشحن، وفي الخطة الأمريكية ستكون عُمان شريكة مهمة في تحالف واسع ومتعدد الجنسيات لحماية طرق الشحن من العمليات الإيرانية.

 

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