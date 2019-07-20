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"التحرير" تحذر وزير خارجية البحرين: لن نغفر لمن يطعننا في الظهر

منذ 37 دقيقة
عدد القراءات: 71
"التحرير" تحذر وزير خارجية البحرين: لن نغفر لمن يطعننا في الظهر

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تيسير خالد ، تصريح صحفي ، أن الشعب الفلسطيني لن ينسى الاصدقاء الذين يقفون الى جانبه في نضاله ضد الاحتلال ومن اجل تقرير المصير وإنجاز الاستقلال، وشدد على أنه لن يغفر لجميع أولئك الذين يطعنونه في الظهر، كما يفعل الوزير البحريني.


ودعا خالد ، وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة إلى التوازن في مواقفه السياسية وعدم المغالاة في اندفاعاته التطبيعية وإعجابه بالاحتلال الاسرائيلي وتبرئته من جرائمه في تعطيل الجهود الدولية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة ومتوازنة للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي.


وفي تصريح صحفي، لفت خالد نظر وزير الخارجية البحريني إلى حقيقة أن الاحتلال الإسرائيلي مدعوم من الإدارة الأمريكية هو وحده من يتحمل مسؤولية تعطيل الجهود الدولية لتحقيق تسوية في المنطقة، بفعل سياسته العدائية الاستيطانية التوسعية وتنكره للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، وبفعل انتهاكاته لحقوق الإنسان الفلسطيني تحت نير الاحتلال وسياسة التمييز العنصري.
 

وفي الوقت الذي رحب فيه خالد بانسحاب وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل من المؤتمر الذي ينظمه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في واشنطن لتعزيز الحريات الدينية، بعدما بدأ وزير الاحتلال يسرائيل كاتس القاء كلمته في المؤتمر استنكر عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير قيام وزير الخارجية البحريني بعقد لقاء مع وزير خارجية الاحتلال، وندّد بالتصريحات التي أدلى بها والتي استخف عبرها بموقف الإجماع الفلسطيني من الورشة الاقتصادية التي استضافتها البحرين في العاصمة المنامة.

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