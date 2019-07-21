الوفاق تُعلن استعدادها لصد أي هجوم على طرابلس

أكدت حكومة الوفاق الوطني الليبية، على استعدادها التام لصد أي عدوان جديد على طرابلس، متهمة قوات حفتر بإجراء ترتيبات عسكرية بهدف تنفيذ تصعيد عسكري جديد.

جاء ذلك في بيان صادر عن حكومة الوفاق يوم أمس السبت، أشارت فيه إلى أنها تتابع بقلق ما يتوفر من معلومات أكدتها تقارير أممية وإعلامية، من ترتيبات يتم إعدادها لتصعيد عسكري جديد من قبل القوات المعتدية على العاصمة طرابلس، مُوضحة أن هذا التصعيد يشمل ضربات جوية تستهدف المرافق المدنية الحيوية بما في ذلك مطار معيتيقة الدولي بطرابلس.

وحسب البيان الذي نشرته الحكومة على صفحة الفيس بوك، دعت فيه بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهما تجاه ما قد تعتزم قوات حفتر ارتكابه والتحرك الفعال لوقف هذا العدوان.

يأتي ذلك البيان بالتزامن مع ظهور تقارير تُثبت بأن مناطق جنوب طرابلس تشهد تعزيزات عسكرية كبيرة لقوات حفتر، وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لأرتال عسكرية في طريقها إلى ضواحي طرابلس.

يُجدر الإشارة إلى أن قوات حفتر كانت قد شنت منذ أبريل الماضي عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة طرابلس، وسط تنديد دولي واسع ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة مع قوات حكومة الوفاق.