بسبب فرنسة التعليم.. استقالة رئيس كتلة الحزب الحاكم في المغرب



تقدم رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب المغربي "إدريس الأزمي الإدريسي"، باستقالته من رئاسة الفريق النيابي للحزب الإسلامي الذي يقود حكومة المغرب.

يأتي ذلك بعدما صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب المغربي الثلاثاء الماضي، بأغلبية أعضائها على فرنسة التعليم، بحيث تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية في المؤسسات التعليمية.

وحسب مصادر إعلامية، فإن استقالة الإدريسي مساء أمس السبت، لم تشمل حيثيات ولا أسباب هذه الخطوة، لكن يرى مقربون أن قرار الأزمي جاء احتجاجا على قرار الحزب التصويت لصالح "فرنسة التعليم"

وجاء في نص الاستقالة التالي..

"السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الإخوة والأخوات أعضاء الفريق، يؤسفني أن أخبركم أنني قد أبلغت يوم السبت الأخ الأمين العام للحزب برسالة تحمل قرار استقالتي من مهمتي كرئيس لفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب".

وأضاف: "وستكون لي فرصة بحول الله لأطلعكم على الحيثيات التي ضمنتها بالرسالة.مع تحياتي وتقديري. أخوكم د. إدريس الأزمي الإدريسي".

وفي سياق مُتصل علق الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي "عبد الإله ابن كيران" على استقالة الأزمي، في كلمة مباشرة بثها على صفحته الرسمية على فيسبوك، حيث أكد على إدريس الأزمي الإدريسي كان ضد موقف الأمانة العامة للحزب من التصويت لفائدة القانون المتعلق بالتعليم، مُشيرًا إلى أن ما قامت به الأمانة العامة للحزب يعدّ فضيحة وكارثة.