أنصار الله تُعلن مقتل جنود سعوديين بـ"جيزان"

لقي عدد من الجنود السعوديين مصرعهم وجرح آخرون اليوم الأحد، بعملية هجومية شنتها جماعة "أنصار الله" الحوثية بجيزان جنوب غرب المملكة.

جاء ذلك حسب ما نقلته قناة المسيرة نقلاً عن مصدر عسكري، أشار إلى أن مُسلحي الجماعة قاموا عملية هجومية شرق جبل جحفان بجبهة جيزان، نتج عنها مصرع وجرح عدد من الجنود السعوديين والمرتزقة واغتنام أسلحة خلال عملية الهجومية.

الجدير بالذكر أن مُقاتلي أنصار الله كانوا قد كثفوا هجماتهم المسيرة بالطائرات والصواريخ متوسطة المدى على أهداف سعودية من ضمنها مطاري جازان وأبها.

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