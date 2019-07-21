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لليوم السادس على التوالى... العمال الفلسطينيين يواصلون إضرابهم بـ"لبنان"

منذ 2 دقيقة
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لليوم السادس على التوالى... العمال الفلسطينيين يواصلون إضرابهم بـ"لبنان"

 يستمر الإضراب الشامل بمخيم عين الحلوة لليوم السادس على التوالي، رفضا لقرار وزير العمل ضد المؤسسات والعمال الفلسطينيين في لبنان.

وحسب مصادر فلسطينية، فإنه تم إقفال المداخل الرئيسية الأربعة بالإطارات المطاطية المشتعلة أو العوائق الحديدية، كما جرى إقفال الطرق الفرعية في خطوة تصعيد جديدة بعد إصرار الوزير أبو سليمان على تطبيق إجازة العمل.

وكانت لجنة منبثقة عن هيئة العمل الفلسطينية المشتركة قد عقدت اجتماعا مشتركا مع شباب مخيم عين الحلوة، وأكدوا على أن الإضراب مستمر إلى حين تراجع وزارة العمل عن قرارها المجحف والظالم بحق شعبنا الفلسطيني.

 

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