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"أطباء السودان": "مقتل" مواطن تحت التعذيب بالدلنج

منذ 11 دقيقة
عدد القراءات: 66
"أطباء السودان": "مقتل" مواطن تحت التعذيب بالدلنج

قالت لجنة أطباء السودان المعارضة اليوم الأحد 21 يوليو : إن مواطنا قتل تحت التعذيب، داخل مقر أمني في مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان (جنوب البلاد) ، مدينه الممارسات البشعة" ، التي لازالت تحصد أرواح المواطنين بطرق غير قانونية ولا تخضع لمحاكمات عادلة".

وأوضحت اللجنة أن "المواطن حسن شرف الدين، توفي السبت بعد اعتقاله قبل 3 أيام وتعرضه للتعذيب في مكاتب الأمن والمخابرات، بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان".

والخميس، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، أن "عدد قتلى الاحتجاجات في السودان منذ كانون أول/ديسمبر الماضي وحتى الآن بلغ 246، وعدد المصابين المسجلين لديها 1.353".

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