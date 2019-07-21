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استمرارا في اللهث وراء التطبيع.. وفد إعلامي عربي يصل تل أبيب من هذه الدول

منذ حوالى ساعة
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استمرارا في اللهث وراء التطبيع.. وفد إعلامي عربي يصل تل أبيب من هذه الدول

أعلنت وزارة الخارجية بالكيان الصهيوني، اليوم الأحد 21 يوليو ، أن وفودا إعلامية مكون من 6 أشخاص من دول عربية وخليجية، ستصل إلى تل أبيب بدعوة منها ، يأتي ذلك في ظل هوجه التطبيع العربي مع الكيان الصهيوني واللهث وراء التعامل معه.
 

وأشار مراسل هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، شمعون آران، وصول وفد إعلامي من دول عربية مكون من ستة أشخاص، إلى تل أبيب.

فيما ذكر، يوناتان جونين، رئيس قسم مواقع التواصل الصادرة باللغة العربية في وزارة الخارجية بالكيان الصهيوني  ، في تغريدة له على حسابه في "تويتر" أن تل أبيب تستضيف هذا الأسبوع، وفدا من ستة إعلاميين من دول عربية، من السعودية والعراق.

ولفت جونين، ، إلى أن الوفد الإعلامي سيزور "الكنيست ومتحف تخليد ذكرى الهولوكوست، وأماكن مقدسة في أورشليم القدس".

وأضاف أن  الوفد سيعقد اجتماعات مع أعضاء كنيست ،ودبلوماسيين إلى جانب جولة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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