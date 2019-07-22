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الدوحة تُرحب بإطلاق سراح مواطنها وتدعو السعودية لتعويضه

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 152
الدوحة تُرحب بإطلاق سراح مواطنها وتدعو السعودية لتعويضه


أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، ترحيبها بقرار إطلاق سراح المواطن القطري "محسن الكربي" الذي كان مختفيا قسريا في السعودية.

جاء ذلك في بيان صادر عن اللجنة يوم أمس الأحد، أشارت فيه إلى أنها ترحب بإطلاق سراح الكربي المختفي قسريا لدى السلطات السعودية منذ أبريل من العام الماضي، وحرم من الاتصال بأسرته أو محاميه.

وحسب البيان، فإن اللجنة ظلت على اتصال دائم بهيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لمطالبة السعودية بالكشف عن مكان الكربي والمطالبة بإطلاق سراحه، داعية السلطات السعودية إلى تعويض الكربي عن الضرر الذي لحق به خلال فترة اختفائه القسري.

في سياق مُتصل طالبت اللجنة بالإفراج الفوري عن الطالب القطري عبد العزيز عبد الله المعتقل تعسفيا في سجون الرياض منذ يوليو الماضي دون تقديمه للمحاكمة، داعية اللجنة القطرية والهيئات الأممية والمنظمات الدولية إلى إجراء تحقيقات واسعة بشأن انتهاكات ومخالفات جسيمة وممنهجة وإجراءات تمييزية من قبل السلطات السعودية بحق القطريين.

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