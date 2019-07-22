قوات حفتر تُعلن بدء هجوم موسع على طرابلس



أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة لقوات حفتر بدء هجوم واسع، بهدف اقتحام العاصمة طرابلس.

جاء ذلك في تسجيل مسموع نشرته شعبة الإعلام الحربي، ألقى فيها اللواء "صالح اعبودة" رئيس غرفة العمليات المتقدمة في بيان موجها إلى جميع الوحدات العسكرية التابعة "للجيش الوطني"، حدد فيه التاسعة ساعة الصفر لانطلاق هجوم كبير تردد الحديث عنه في المدة الأخير، وصف بأنه حاسم.

الجدير بالذكر أن قوات حفتر تخوض منذ 4 أبريل الماضي عمليات عسكرية على طرابلس بهدف السيطرة على العاصمة، فيما تعمل قوات حكومة الوفاق الوطني على التصدي لها.