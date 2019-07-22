نجل العودة يكشف عن أبرز صفات والده وسياسته مع خصومه

كشف عبد الله العودة، نجل الداعية السعودي المعتقل، سلمان العودة ، في سلسلة تغريدات عبر "تويتر" عن ، أبرز صفات والده، وسياسته في التعامل مع خصومه.

وقال العودة، إن "سلمان العودة في كل أحواله هو إنسان بسيط واضح مباشر، ليس لديه ما يخفيه، ولا ما يهمس به. وفي كل أحواله طغت عليه بساطة وعفوية جرت عليها سليقته، وصقلها برغبته واختياره، فهو يقول عن نفسه دائماً بأنه (الطفل) الذي يمارس طفولته في كل مراحله حتى فكانت سيرته الذاتية: (طفولة قلب)!".

اقرأ ايضأ :#نجل_العودة يدعو للتوقيع على عريضة للإفراج عن والده



وأوضح العودة، أن "على الذين يريدون أن يفتروا على سلمان العودة ، وأن يتّهموه بأي شيء أن يبذلوا جهوداً خارقة لكي تنطلي على أي أحد، فحساباته واضحة، ونصائحه منشورة، وكتبه مطبوعة، ومقاطعه المرئية يشاهدها الملايين، فكيف يمكن يا ترى أن تقول عنه شيئاً لا يعرفه الناس أو تقول عنه شيئاً مجهولا!".